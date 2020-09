Ragnar Klavan võib tiimikaaslaseks saada legendaarse kaitsja

Kohaliku meedia andmetel on Cagliari jõudnud juba 34-aastase uruguaylase koduklubi Interiga ülemineku osas kokkuleppele. Väidetavalt sõlmib Godin Cagliariga kolme aasta pikkuse lepingu ning üleminek peaks avalikuks saama käimasoleva nädala alguses.

Möödunud reedel avaldas Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani leivaisa juht Mario Passetti, et huvi on vastastikune. "Oleme Godiniga läbirääkimistes, seda ei saa eitada. Meil on hea meel, et mängija on näidanud suurt huvi meie vastu," rääkis Passetti. "Läbirääkimised on aga keerulised, seega suuri illusioone ei saa luua. Püüame mõista, kas saame tehingu läbi viia, kuid teatud takistused sellel on."

Aastaid Madridi Atletico ridadesse kuulunud Godin liitus möödunud suvel vabaagendina Milano Interiga. Ehkki uruguaylase leping kehtib 2022. aastani, soovib Interi peatreener Antonio Conte mehe rahaks teha, sest ta ei sobitunud hästi Conte kolmemehelisse kaitseliini. Siiski sai Godin kõigi sarjade peale Interi särgis kokku 36 kohtumist ning aitas klubi Serie A-s teiseks ja Euroopa Liigas finaali.

Kas Godini liitumine hakkab ohustama ka Klavani mänguminutite arvu, sõltub juba sellest, kas peatreener Eusebio Di Fransesco eelistab kahe- või kolmemehelist kaitseliini.

Enne Interiga liitumist kuulus Godin aastaid Atletico põhimeeste sekka. 2014. aastal tuli ta pealinnaklubiga Hispaania meistriks. Kahel korral jõudsid nad Meistrite Liiga finaali, kuid pidid mõlemal juhul Madridi Reali paremust tunnistama. Küll aga triumfeeris Godin koos Atleticoga kahel korral Euroopa Liigas. Uruguay koondise eest on Godin pidanud 135 kohtumist ning löönud kaheksa väravat.