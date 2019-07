Ragnar Klavan uue hooaja eel: peame võrreldes lõppenud aastaga parema tulemuse tegema

"Iga hetk hooajaeelsel ettevalmistusel on oluline, et oleksime sügiseks valmis. Minu jaoks oli see väga oluline mäng, sest näitas, et ma ei tunne enam kõõluses valu," sõnas Klavan Itaalia meediale nädala keskel toimunud sõpruskohtumise kohta, mille Cagliari võitis 5:0 noortetiimi Real Vincenza vastu.

"Ma ei oska öelda," vastas Klavan küsimusele, kas uue hooaja peamise keskkaitsepaari võivad moodustada tema ja kapten Luca Ceppitelli. "Meil on neli tugevat kaitsjat ja see on väga oluline, sest hooaeg on pikk ning me vajame kõiki mängumehi."

Mida sa õppisid Premier League'is ja eurosarjas Jürgen Klopi käe all mängides? "Väga palju. Ta on suurepärane peatreener, mida näitavad kaks järjestikust Meistrite Liiga finaali ja tänavuse aasta triumf. Kas ma kahetsen, et lahkusin? Ei, mul on väga hea meel olla Cagliaris. Pole mõtet tagasi vaatama jääda."

"Serie A on väga tugev meistriliiga, kus kõik tiimid on edu järgi näljased. Loomulikult peame tegema parema tulemuse, kui möödunud hooajal," lisas debüüthooajal Cagliariga 15. kohal lõpetanud Klavan.

Suvel liitus nelja miljoni euro eest klubiga 19-aastane poolakast keskkaitsja Sebastian Walukiewicz, kes juba möödunud hooaja laenulepingu alusel Cagliaris veetis.