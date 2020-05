Ragnar Klavan pääseb juunis taas platsile

Seega saab enne jaanipäeva võistlustulle naasta ka Ragnar Klavani koduklubi Cagliari.

13. juunil loodetakse Itaalias jätkata karikavõistlustega, seal on konkurentsi jäänud neli võistkonda. Poolfinaalides on peetud esimesed kohtumised. Napoli on 1:0 eduseisus Milano Interi üle ning AC Milan ja Juventus lähevad korduskohtumisele vastu 1:1 viigiseisust.

Serie A-s on enamikel klubidel jäänud pidada 12 kohtumist. Cagliari hoiab 32 punktiga 12. positsiooni.

Tabeliseis:

