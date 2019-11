Ragnar Klavan on jälle suures eduloos tähtis osaline

Sel hooajal on kõik Euroopa tippliigad pakkunud suuremaid ja väiksemaid ootamatusi. Igal pool heitleb eurokohtade nimel meeskondi, kes igal aastal sellisel tasemel ei mängi. Itaalias on kahtlemata suurim üllataja Eesti jalgpallikoondise pikaaegse kapteni Ragnar Klavani leivaisa Cagliari. See ei ole Klavani karjääris esimene kord osaleda tähelepanu pälvivas eduloos. Tuleb mainida, et Sardiinias on praegusse olukorda jõudmisse ka üsna palju panustatud.