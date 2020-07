Püsimajäämise eest võitlev Lecce tegi kingituse nii endale kui Juventusele

Lecce poolelt sahistas Marco Mancose võrku juba teisel minutil, kuid videokohtunike süsteem VAR tuvastas käega mängu ning tühistas tabamuse. Viiendal minutil pääses kohtumist juhtima hoopis Lazio, kui täpne oli Felipe Caicedo.

Pooltunni möödudes viigistas seisu Khouma Babacar. Avapoolaja viiendal lisaminutil oli Leccel suurepärane võimalus minna juhtima, ent Mancosu eksis penaltil. Lecce sai lõpuks oma tahtmise teise poolaja alguses tänu Fabio Lucioni väravale. Võõrustajate 2:1 juhtimisel ka kohtumine lõppes. Lazio lõpetas mängu ka arvulises vähemuses, kui kolmandal lisaminutil teenis punase kaardi Gabarron Patric.

Väärtusliku võidu saanud Lecce kerkis ühtlasi väljalangemistsoonist välja, 17. kohale. Tiitli eest võitlevale Rooma Laziole oli see juba teiseks järjestikuseks kaotuseks. Viimase viie kohtumisega on pealinnaklubi saanud juba kolm kaotust. Tabeliliidrist Torino Juventusest jäädakse maha seitsme punktiga. Juventusel on võimalus eduseisu veelgi kasvatada juba täna õhtul, kui Eesti aja järgi 22.45 algas nende kohtumine AC Milaniga.

