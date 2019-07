PSG spordidirektor: Neymar võib meie juurest lahkuda

Neymari on üha enam hakatud seostama naasmisega endise koduklubi FC Barcelona juurde. Mängumees ise pole ka saladust teinud sellest, et soovib naasta Barcelonasse.

"Neymar võib PSG-st lahkuda, kui meile tehakse pakkumine, mis on sobilik kõigile," sõnas Leonardo prantsuse meediale. "Hetkel aga ühtegi pakkumist laual pole. Tõsi on siiski see, et oleme põgusalt Barcelonaga kontaktis olnud."

Jutud Barcelonasse siirdumisest said hoogu juurde eile, kui mängumees otsustas mitte ilmuda kohale klubi hooajaeelsele avatreeningule. "See oli meiega kooskõlastamata. Klubi kahetseb tekkinud olukorda ja võtab tarvitusele vastavad meetmed," seisis PSG pressiavalduses.