PSG soovis tähistada tiitlipidu, kuid tegelikult saadi suur koslep

PSG jaoks kiskusid asjad kiiva juba avapoolajal, kus Thomas Meunier lõi 7. minutil omavärava ja Juan Bernat sai 36. minutil punase kaardi.

Avapoolaeg lõppes siiski veel 1:1 viigiga, kuid teisel poolajal ei saadud vähemuses mängides hakkama. 51. minutil tegi Lille'i poolt skoori Nicolas Pepe, 65. minutil Jonathan Bamba, 71. minutil Gabriel Magalhaes ja 84. minutil Jose Fonte. PSG ainsa värava autoriks oli 11. minutil Juan Bernat.

PSG mehed olid kaotusest niivõrd löödud, et Kylian Mbappe asus koheselt kohtunikku kritiseerima. Poolkaitsja Julian Draxler läks väljakult ära viivas tunnelis niivõrd endast välja, et väravavaht Alphonse Areola pidi teda taltsutama asuma. Draxler leidis häälekalt, et VAR-i oleks tulnud oskuslikumalt kasutada.

PSG jaoks oli see Prantsusmaa kõrgliigas hooaja teiseks kaotuseks. Vaatamata seekordsele mängule ollakse jätkuvalt kindlalt tiitlis kinni. PSG-l on 31 mänguga koos 81 silma. Teisel kohal oleval Lille'il on 32 matšiga 64 punkti ehk PSG võib tiitli kindlustada järgmises voorus.