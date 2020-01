PSG ründetäht soovib klubist lahkuda, üleminek Hispaania hiiuga on lähedal

Uruguay koondise tähtmängija on tänavu kohalikus kõrgliigas platsile pääsenud vaid üheksas kohtumises ning kirja saanud kaks väravat. Juba pikemat aega on Cavanit seostatud Hispaania tippklubi Atletico Madridiga.

Teatavasti pole Cavani ainus ründaja, kes hiljuti PSG-st lahkuda soovinud. Mullu suvel andis samasugusest soovist teada Neymar, kes tahtis Barcelonasse naasta. Brasiillase üleminek jäi lõpuks ikkagi katki.

Nüüd teatas PSG direktor Leonardo, et Cavani on andnud klubi juhtkonnale teada soovist meeskonda vahetada. "Lootsime, et ta tahab meiega jääda. Täna andis ta meile teada soovist lahkuda. Oleme juba ka Atleticolt ühe pakkumise saanud, aga see polnud meie jaoks piisavalt hea."

Leonardo lisas, et Cavani tuleviku osas on veel küsimärgid üleval, kuid nad on avatud erinevatele variantidele. "Kõige tähtsam on, et leiaksime lahenduse, mis sobiks kõigile."

2013. aastal PSG-ga liitunud Cavani on kõikide sarjade peale saanud Pariisi klubi särgis kirja 292 kohtumist ja 198 väravat. Ta on aidanud klubi viiekordseks Prantsusmaa meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks.