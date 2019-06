PSG president kinnitas: Kylian Mbappe jätkab 200-protsendilise tõenäosusega meeskonnas

20-aastast Mbappet on seostatud üleminekuga mitmesse suurklubisse, sealhulgas Liverpooli ja Madridi Realiga. Mbappe ise sõnas hiljuti, et tunneb, et on oma karjääris "pöördepunktis".

Nasser Al-Khelaifi kinnitas aga, et noor prantslane pole kuhugi lahkumas. "Ma ei lase lahti sellisest hullumeelselt heast mängijast," vahendas BBC PSG presidendi sõnu. "Mbappe tahab olla meeskonnaga rohkem seotud ja klubiga koos areneda."

"Kas ta jätkab uuel hooajal PSG-s? Ma pole selles 100, vaid olen hoopis 200 protsenti kindel."