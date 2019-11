PSG peatreener: pole lihtne Neymariga koos töötada

Neymari potentsiaalne lahkumine PSG-st oli suvise üleminekuperioodi üheks kuumimaks teemaks. Brasiillane tunnistas avalikult ka ise, et soovib Prantsusmaalt lahkuda ja naasta Barcelonasse. Lõpuks jäi üleminek siiski katki ning ründaja on karjääri jätkamas PSG-s.

"Ei ole lihtne teda juhendada," sõnas sakslasest peatreener Prantsusmaa meediale. "Tal on suur süda, aga paraku ei näita ta alati oma lahket ja usaldusväärset poolt välja."

"Vahepeal käitub Neymar provokatiivselt ja see on halb, sest see pole vajalik. Olen talle öelnud seda ja oleme ka kõige üle koos naernud. Ma räägin talle alati tõtt ning Neymar mõistab seda, ehkki see on vahel keeruline. Ta käitub provokatiivselt just siis, kui midagi on halvasti. Kui asjad sujuvad, on Neymar rahulik."

Neymar on tänavu PSG särgis kirja saanud kuus kohtumist, mis kõik on tulnud Ligue 1-s. Selle ajaga on ta arvele kogunenud neli tabamust.