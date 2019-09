PSG peatreener Neymari üleminekusaagast: mõistan, miks fännid tema peale pahased on

Neymar teatas suvel, et soovib meeskonnast lahkuda ning Barcelonasse tagasi minna, kuid lõpuks jäi tehing ikkagi katki. Möödunud nädalavahetusel tegi Neymar esimese stardi sel hooajal PSG särgis ning aitas kodusväljakul toimunud kohtumisel teise lisaminuti käärlöögiga koduklubi 1:0 võidule Starsbourgi üle. Vaatamata võiduväravale vilistati Neymar kogu kohtumise vältel ja järgselt fännide poolt välja.

"Ta ei tahtnud enam siin olla," rääkis Neymari olukorrast peatreener Tuchel. "Neymar andis endast kõik, et meeskonnast lahkuda ja see ei aidanud tema populaarsusele just kaasa. Seda kõike oli tunda ja saan aru, miks fännid tema peale vihased on."

"Kuid siiski, meie omavahelises suhtluses mingisuguseid lahkhelisid ei esinenud," jätkas sakslane. "Seega oli mul väga lihtne otsus lasta tal taas mängida meie eest, sest ta treenis kogu saaga vältel meiega ikkagi professionaalselt edasi. Usun, et olukorra lahendus oli talle kergendus, ehkki see ei lõppenud nii, nagu Neymar algselt soovis."

"Neymar peab fännide vilekoori vastu pidama. Me kõik peame sellega koduväljakul arvestama ja leppima, et see on praegune reaalsus."