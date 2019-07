Neymari on kogu suve vältel seostad tagasiminekuga Barcelonasse. Kuulujutud said hoogu juurde möödunud nädalal, kui selgus, et brasiillane ei ilmunud kohale PSG hooaja eelsele avatreeningule.

"Olen alati pettunud, kui mängija treeningu vahele jätab," rääkis Tuchel. "Rääkisime Neymariga pärast asjad selgeks ja nüüd on meie vahel kõik korras."

"Neymari jätkamine sõltub nüüd temast endast ja PSG-st. Teadsin juba enne Copa Americat, et ta soovib lahkuda, aga see jääb mängija ja klubi vahele."