BBC Sport teatab lausa, et mängijatele on juba öeldud, et just 48-aastane argentiinlane neid peagi päästma tuleb. Läbirääkimised PSG ja Pochettino vahel olid alanud kaks nädalat tagasi.

47-aastane Tuchel vallandati vaid mõni tund pärast kolmapäevast 4:0 võidumängu Prantsuse kõrgliigas Strasbourg'i üle. Oma kodulehel pole PSG veel sakslasest peatreeneri vallandamist kinnitanud.