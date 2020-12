PSG kinnitas pärast pikka viivitust peatreeneri vallandamist

Euroopa jalgpallimeedias räägiti Tucheli vallandamisest kindlas kõneviisis juba 24. detsembril, aga pärast seda ei kostunud PSG-st viis päeva midagi.

47-aastase sakslase viimaseks mänguks PSG eesotsas jäi 23. detsembri mäng Strasbourg'iga, mille PSG võitis 4:0.

Tuchel juhendas PSG-d alates 2018. aasta juunikuust ning võitis klubiga kaks Prantsusmaa meistritiitlit ning ühe Prantsuse karika ja liigakarika.

Tänavu suvel jõuti ka Meistrite liiga finaali, kus kaotati Müncheni Bayernile 0:1.

Hetkel asub PSG koduliigas kolmandal kohal, jäädes liider Lyonist maha ühe punktiga. Meistrite liigas on jõutud play-offi, kus seisab ees kaheksandikfinaal FC Barcelonaga.

Tucheli järglaseks saab suure tõenäosusega argentiinlane Mauricio Pochettino. Väidetavalt on PSG mängijatele juba öeldud, et uueks peatreeneriks tuleb just tema.

Tottenhami 2019. aasta Meistrite liiga finaali vedanud Pochettino on alates 2019. aasta novembrist pärast Inglise klubist lahkumist tööta olnud. PSG on talle tuttav paik mängijakarjäärist, sest nende särki kandis endine keskkaitsja 2001.-2003. aastani 70 mängus.