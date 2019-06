PSG keskkaitsja: Neymari on raske klubis hoida

Üha enam on hakatud spekuleerima selle üle, et Neymar lahkub PSG-st ja naaseb endisesse koduklubisse Barcelonasse. Hispaania meedia andmetel on Neymar ise andnud ka oma soovist teada klubi presidendile Nasser Al-Khelaifile.

"Väga raske on tema tasemega mängumeest klubisse meelitada, kuid samas on keeruline Neymari PSG-s kinni hoida," rääkis Marquinhos Prantsusmaa meediale. "Väga loodan, et Neymar jätkab meiega. Ma pole temaga omavahel tulevikust rääkinud."

"Neymar on klubi jaoks väga oluline mängija," jätkas brasiillane. "Ta on meie kapten ja toob noorematele jalgpalluritele juurde vajalikku kogemust. Neymaril on selja taga väga hea hooaeg. Me ei saa talle midagi ette heita, aga loodan tõesti, et ta jätkab PSG-s."