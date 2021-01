PSG jalgpallur avalikustas, et Messile on tehtud pakkumine

Prantsuse tippklubi on üks väheseid meeskondi, kes suudaks Barcelona ässa suurtele nõudmistele vastu tulla. Terve oma karjääri Barcelonas mänginud 33-aastase argentiinlase leping saab läbi käesoleva hooajaga, mis tähendab, et juba jaanuari algusest on tal õigus teiste klubidega läbirääkimisi pidada.

"See sõltub nüüd Leost, kas ta tuleb meie klubisse, sest PSG üritab teda veenda," sõnas Paredes Corriere dello Sport`ile.

Kuna PSG-d asus hiljuti juhendama argentiinlane Mauricio Pochettino, arvatakse, et Messil on nüüd veelgi lihtsam Prantsusmaa klubisse kolida.

"See, et ma saan mängida kaasmaalase juhendatud klubi eest ja et Leost võib saada minu tiimikaaslane, on vägev võimalus... Ma loodan, et nii ka läheb," lisas Paredes.

Lisaks talle mängib argentiinlastest PSG-s Angel Di Maria. Klubis on ka Messi vana tuttav Neymar, kellega mängiti koos Barcelona päevil.