PSG jalgpalliklubi teeb Katari riigile häbi?

Prantsusmaa meedia teatel ei ole Katari riik PSG tulemustega rahul ning neile valmistab tuska tiimi ebaedu Meistrite liigas. Viimasel kolmel korral on PSG jäänud Euroopa kõige tugevamas klubisarjas pidama 16 parema sekka. Sel hooajal kaotati kaheksandikfinaalis ootamatult Manchester Unitedile.

PSG meeskond on viimasel ajal saanud palju kriitikat ka Prantsusmaa meedias ning Kataris kardetakse, et kõik kokku mõjub negatiivselt ka nende riigi mainele. Prantsusmaa karikavõistluste finaalis pidi PSG sel aastal vastu võtma ootamatu kaotuse.

Le Parisien kirjutab, et 2012. aastal PSG ostnud Qatar Sports Investments lootis, et tiim tõuseb kiirelt sarnasele tasemele nagu Madridi Real ja FC Barcelona, kuid seda ei ole juhtunud. Üleminekuturul on kaks suurt võitu saavutatud ja PSG on enda ridadesse saanud Neymari ja Kylian Mbappe, kuid Katari riik kardab, et kogu nende senine tegevus on neile pigem toomas negatiivset tähelepanu.