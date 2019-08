PSG ja Barcelona bossid arutasid Pariisis Neymari üleminekut

BBC andmetel oli kohtumine positiivne, kuid kokkuleppeni jõudmiseks on vaja veel kõvasti tööd teha.

Barcelona on pakkunud 27-aastase Neymari eest 170 miljonit eurot. Pole kahtlustki, et erimeelsused on just üleminekusummas, sest kaks hooaega tagasi maksis PSG teatavasti Barcelonale brasiillase eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot.

Väidetavalt on Barcelona valmis Neymari eest pakkuma lisaks ka ühte mängijat.