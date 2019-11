PSG boss ägestus Zidane`i peale: ehk lõpetaks sellise jutu ära!

"Täiesti ausalt öeldes on see väga ärritav ja tüütav. See pole esmakordselt, kui see juhtub," kurjustas Leonardo Zidane`iga, sest ta rääkis PSG mängijast.

"Kylian on meie jaoks ülioluline mängumees. Pole just õige aeg, et teda häirida. Tal on meiega leping veel kaheks ja pooleks aastaks, seega rääkida meile, mida ta tahab ja mis on tema unistus... Kui te ei suuda sellist juttu lõpetada, siis tehke vähemalt korraks paus," lisas spordidirektor, vahendab BBC Sport.

PSG kohtub järgmises Meistrite liiga mängus 26. novembril just Madridi Realiga. Kui prantslased on kogunud 12 punkti ja edasipääsu alagrupist juba taganud, siis Real on 7 punktiga teisel kohal.