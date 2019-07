PSG avaldas summa, mille eest nad on nõus Neymari maha müüma

Teatavasti just sellise summa eest brasiillane 2017. aastal Barcelonast PSG-sse liikus. Terve suve on Neymari seostatud tagasiminekuga Barcelonasse, soovi Kataloonia klubi juurde naasta on väidetavalt tunnistanud ka mängumees ise.

Hispaania meedia andmetel pakkus Barcelona PSG-le 40 miljonit ning lisaks veel ääreründajad Philippe Coutinho ja Ousmane Dembele. PSG andis hispaanlastele märku, et ühtegi "raha+mängija" diili nad ei soovi ning tahavad Neymari pealt teenida tagasi 222 miljonit.