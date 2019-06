Premier League'i klubid seisavad valvel: FC Barcelona teeb rahaks mitu tähtmängijat korraga

Madis Kalvet reporter RUS

Ivan Rakitic (vasakul) ja Philippe Coutinho on väidetavalt FC Barcelonast lahkumas. Foto: CARL RECINE, Action Images via Reuters/Scanpix

Hispaania suurklubid Madridi Real ja FC Barcelona plaanivad sel suvel koosseisudes suuri muudatusi teha. Kui Reali puhul on räägitud, et lahti soovitakse saada kuni 14 mängijast, siis nüüd kirjutatakse, et Barcelona jalgpallitiim on müügilehele pannud kaheksa nime.