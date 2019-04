Prantsusmaal ajalugu teinud Mbappe tõrjus jutte Madridi Realist

Pariisi Saint-Germain kindlustas tänavuse meistritiitli juba enne oma õhtust kohtumist, sest nende lähirivaal Lille tegi mõned tunnid varem 0:0 viigi Toulouse'iga.

3:1 võidumängus Monaco vastu kolm väravat löönud Mbappe'd on pikalt seostatud Reali siirdumisega ning kuuldused said hoogu veelgi juurde, kui Hispaania suurklubi etteotsa naases eelmisel kuul vutilegend Zidane.

"Ma olen siin, ma olen selles projektis," ütles Mbappe eile Canal Plus'ile. "Madridi Reali jaoks on hea, et neil on Zizou, aga mina vaatan neid üksnes imetleja positsioonilt."

Mbappest sai eilse kübaratrikiga esimene mängija Prantsusmaa kõrgliigas, kes löönud ühel hooajal 30 väravat. Viimati tegi taolise tembu ära 1989/1990 hooaja Jean-Pierre Papin.

"Viimane, kes 30 väravat lõi, oli Papin? Ma teadsin, ma teadsin. Olen õnnelik, aga hooaeg pole veel läbi ning ma võin veel lüüa," lisas 20-aastane Prantsuse koondislane.