Prantsusmaa jalgpallitähe julge avaldus: loomulikult suudab Inter Lionel Messi palgata

"Loomulikult suudab Inter Lionel Messi palgata, selles pole mingit küsimust," rääkis aastatel 1997-2001 Interit esindanud 50-aastane prantslane.

"Klubi presidendil Steven Zhangil on selleks olemas nii finantsiline võimekus kui ka ambitsioonid. Ta on president, kes mõtleb suurelt," lisas karjääri jooksul ühtlasi kolmel korral Prantsusmaa meistriks tulnud Cauet.

Kuigi Messil on kehtiv leping Barcelonaga 2021. aasta suveni, on tänavu palju spekuleeritud, et argentiinlane soovib suvel klubi vahetada. Nimelt on Messi tänavu mitmel korral Barcelona juhte kritiseerinud, viimati märtsis, kui ringlesid jutud, et Messi pole palgakärpega nõus. "Meid ei üllata, et klubi tahtis meid mikroskoobi alla panna ja survestada meid tegema midagi, mida oleksime nagunii teinud," kirjutas Messi märtsi lõpus sotsiaalmeedias.

Messi võimaliku lahkumise üle on arutlenud ka Hispaania kõrgliiga tegevjuht Javier Tebas, kelle sõnul poleks argentiinlase lahkumine meistrisarja jaoks midagi ületamatut. "Tahaksin, et Messi püsiks siin, aga kui ta lahkuks, poleks see draama. Ka Cristiano Ronaldo puhul räägiti, et liiga kaotab raha, kuid läks hoopis vastupidi. Mängijad on abiks, aga nad pole liiga üleval hoidmiseks kõige tähtsamad."

"Ma ei usu, et Messi saabumine suudaks Itaalia kõrgliiga probleeme lahendada," lisas Tebas, vihjates meistrisarja võlgadele. "Serie A numbrid ei ole head ning Messi tulek ei suudaks kindlasti sealseid majanduslikke probleeme lahendada."