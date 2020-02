Prantsuse meedia: Neymar on valmis PSG-ga uut lepingut arutama

Neymari kontraht PSG-ga saab läbi 2022. aasta suvel. Brasiillane on Prantsuse meistermeeskonda esindanud alates 2017. aastast, mil PSG ostis ta FC Barcelonast.

Tänavu on 28-aastane Neymar löönud 19 mänguga kokku 17 väravat. PSG on Prantsuse liigas kindlalt liidrikohal, edestades lähimat rivaali ehk Marseille`d kümne punktiga.

Varem on Neymar korduvalt väitnud, et tahaks Prantsusmaalt lahkuda, kuid Le Parisieni andmetel on ründaja valmis teatud tingimustel PSG-s jätkama ka pärast järgmise hooaja lõppu.