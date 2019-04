Prantsuse jalgpallitäht sattus homofoobse solvangu tõttu uurimise alla

Prantsuse geiaktivistid esitasid Evra kohta kaebuse ning Pariisi prokurör otsustas täna jalgpalluri suhtes juurdluse alustada.

Evra tõi endale pahanduse kaela sotsiaalmeedia postitusega, mille ta tegi pärast Prantsuse meisterklubi Paris Saint-Germaini väljalangemist Meistrite liigast. Nimelt teatas pettunud prantslane videopostituses: "Paris, te olete peded... Siin räägivad aga tõelised mehed."

37-aastane Evra püüdis hiljem oma sõnavõttu pehmendada, väites, et "armastab kõiki inimesi" ja "pole homofoob", kuid uurimisest see teda ei päästnud.

"Väga meeldiv, et Pariisi prokurör reageeris nii kiiresti ja leidis, et meie seadused kehtivad ka Mr. Evrale," teatas geiaktiviste esindav advokaat Etienne Deshoulieres AFP-le.

"Evra sõnavõtt, kus ta kasutas sõnu "peded" ja "õiged mehed", näitab ilmekalt, kui homofoobne on tänapäeva jalgpall. Selline avaldus on Prantsuse koondise endise kapteni suust täiesti kohatu. See tuleb ühemõtteliselt hukka mõista," lisas Deshoulieres.

Evra esindas Prantsusmaad aastatel 2004 kuni 2016 kokku 81 korda.