Portugali kõrgliigas tõstab pead uus suurjõud, kes pallib tippseltskonnas alles esimest hooaega

Aastal 2009 Portugali tugevuselt viiendal tasandil mänginud Famalicao edu taga on, nagu tippjalgpallis olema kipub, suur raha. 2018. aastal ostis klubi Quantum Pacific Group, mille eesotsas on Iisraeli üks rikkamaid mehi Idan Ofer. Oferile ja QPG-le kuulub näiteks ka 32 protsenti Madridi Atleticost.

Sellest hoolimata on Famalicao suurepärane hooaja algus üllatuseks. Klubi tuumiku moodustavad erinevatest teistest Ibeeria poolsaarel asuvatest tippklubidest laenul olevad noored mängijad ning ühtegi "maailmanime" Famalicao koosseisust ei leia. Sellest hoolimata on klubi esimesel kõrgliigahooajal viimase 25 aasta jooksul suutnud teha sisuliselt ideaalse stardi ning eilne võõrsilvõit Lissaboni Sportingu üle andis vaid kinnitust: teistel tuleb selle tiimiga arvestada.

On vähetõenäoline, et Famalicao suudaks hooaja lõpuni tiitlivõitluses sees olla, ent ehk on neil võimalik eurokohtade peale heidelda ning tippude seas kaarte segada?

Tabeliseis:

