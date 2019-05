Pöörane kõlakas: Sergio Ramos lahkub Realist ja siirdub Hiinasse?

Hispaania meedias on juba tükk aega levinud kuuldused, et Ramos soovib Pereziga tülli pööramise tõttu klubist sel suvel lahkuda. 33-aastase keskkaitsja praegune leping kehtib järgmise hooaja lõpuni.

Nüüd on välja ilmunud kuuldused, et Ramosel on laual hiiglasliku palgaga pakkumine Hiinast, mistõttu soovib ta Realiga läbi rääkida, et nad mehel tema suurte teenete eest tasuta lahkuda lubaksid.

Eelmisel nädalal seostati Ramost Inglismaale siirdumisega ning ilmselt hoiavad tal silma peal ka teised Euroopa suurklubid.