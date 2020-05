Poolteist kuud koroonaviirust põdenud Juventuse täht tunnistati lõpuks terveks

26-aastane Dybala andis esimese positiivse proovi juba 21. märtsil. Hispaania väljaanne El Chiringuito kirjutas eelmisel nädalal, et argentiinlane on andnud kuue nädala jooksul juba neli testi, millest kõik on osutunud positiivseks. Kolmapäeva õhtul saabus aga teade, et argentiinlane on viimaks viirusest paranenud.

"Paljud on viimaste nädalate jooksul sõna võtnud, aga saan lõpuks kinnitada, et olen tervenenud," kirjutas Dybala sotsiaalmeedias. "Tänan kõiki toetuse eest ja olen mõtetes kõigiga, kes selle tõttu jätkuvalt kannatavad. Hoidke end!"

Lisaks Dybalale nakatusid Juventuses koroonaviirusesse ka itaallane Daniele Rugani ja prantslane Blaise Matuidi. Erinevalt Dybalast tunnistati tema tiimikaaslased terveks juba aprilli keskpaigas.

