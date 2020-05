Pokkeriga ligi 7 miljonit eurot kaotanud skandaalne jalgpallur: mul pole sõltuvusega probleeme, olen seda alati suutnud kontrollida

"Olen kaotanud palju raha, täiesti ebarealistlikke summasid," rääkis 32-aastane Bendtner Taani meediale. "Olen mänginud pokkerit kogu oma elu. Professionaalsete mängijate vastu panin end proovile juba 19-aastaselt."

"On raske öelda täpselt, kui palju raha olen kaotanud, aga see summa jääb 50 millioni taani krooni kanti (6,7 miljonit eurot - toim). Ma ei ütleks, et mul oleks hasartmängusõltuvusega probleeme. sest olen seda alati suutnud kontrollida."

Bendtner lisas, et on aastate jooksul oma suhtumist siiski muutnud. "Minevikus mängisin väga suurtele panustele. Ühel õhtul kunagi Londonis läksid asjad käest ning olukord oleks võinud lõppeda väga halvasti. Päris nii siiski ei läinud, kuid otsustasin seejärel, et väga kõrgetel panustel mängimine on minu jaoks lõppenud," rääkis taanlane, lisades, et nüüd paneb ta mängu kõigest 100 taani krooni korraga.

32-aastane Bendtner on lisaks jalgpallisaavutustele sattunud aastate jooksul tähelepanu keskpunkti ka tegevuste tõttu väljaspool mänguplatsi. Alles 2018. aasta novembris mõisteti mees Taanis 50 päevaks vangi taksojuhi ründamise eest.

Aastatel 2005-2014 Londoni Arsenali ridadesse kuulunud Bendtner on karjääri jooksul jõudnud esindada ka Torino Juventust ja Wolfsburgi. Praegu kuulub mees FC Kopenhaageni nimekirja. Taani koondise eest on ta 81 kohtumisega saanud kirja 30 tabamust.