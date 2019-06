Pogbat jahtiv Juventus pöördus abi saamiseks Adidase poole

Pole saladus, et Pogbast on väga huvitatud nii Madridi Real kui prantslase endine koduklubi Torino Juventus. Manchester United küsib maailmameistri eest aga 150 miljonit eurot, vahendab Corriere dello Sport.

Juventusel on sellise summa maksmisega raskusi ning on Itaalia meedia andmetel pöördunud finantsilise abi saamiseks oma särgisponsori Adidase poole. Ühtlasi on Adidas ka Pogba isiklik sponsor. Juventus on spordirõivaste tootjaga sõlminud tulusa lepingu, teenides järgneva kaheksa aasta jooksul firmalt üle 408 miljoni euro.

Pogba siirdus Torinost Inglismaale 2016. aastal ning United pidi mängumehe eest maksma ligi 100 miljonit eurot.