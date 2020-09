Pochettino avalikustas, millist klubi ta kõige enam juhendada soovib

"Ma ei tea, kas mul kunagi õnnestub Madridi Reali juhendada, aga see on minu unistus. Real on kui mitte parim, siis üks parimaid klubisid maailmas. Selles osas ma ei erine teistest treeneritest. Real on kõigi unistuste nimekirjas,” lausus Pochettino ajalehele Marca.

Argentiinlane avalikustas ühtlasi, et tema palkamisest olid suvel huvitatud Lissaboni Benfica ja Monaco.

48-aastane Pochettino viis Tottenham 2018/19 hooajal Meistrite liiga finaali, kus kaotati Liverpoolile. Argentiinlane jäi tööta eelmise aasta 19. novembril, kui Tottenham oli Inglise meistriliigas langenud 14. kohale.