Plahvatuslik intervjuu: „Lionel Messi on korraga keiser kui ka kuningas. Barcelonas valitseb tema terrorirežiim."

Griezmann pallis 2019. aasta suveni Madridi Atleticos ning liitus seejärel 120 miljoni euro eest Barcelonaga. Olhatsi sõnul ei olnud selline üleminek Messile meeltmööda ja seetõttu on argentiinlane üritanud ka Griezmanni elu Barcelonas ebamugavamaks muuta. Olhatsi sõnul ei soovinud Messi sel suvel tegelikult Barcelonast lahkuda, vaid ta soovis taaskord näidata hoopis oma võimu.

„Antoine liitus raskuses klubiga, kus Messil on iga asja kohta oma arvamus,“ sõnas Olhats France Footballile. „Messi on samaaegselt nii keiser kui ka kuningas ja ta ei olnud Antoine'i saabumisest vaimustuses. Ta on sellesse üleminekusse taunivalt suhtunud ning ta on seda ka välja näidanud.“

„Olen mitmel korral kuulnud, kuidas Antoine ütleb, et tal ei ole Messiga probleeme. Kunagi ei ole kuulda olnud aga vastupidist arvamust. See on täielik terrorirežiim. Selles klubis on ainult kaks valikut: sa oled Messi poolt või tema vastu.“

„Minu silmis rääkis Messi sel suvel Barcelonast lahkumisest ainult seetõttu, et näha, kui suur mõjuvõim tal klubi üle on. Klassikaline Messi,“ lisas Olhats. „Kui Messi on jalgpalliväljakul imeline, siis väljaspool platsi on ta täpselt niisama halb. Barcelona on juba mõnda aega tema tõttu kannatanud. Klubis on vähkkasvaja ja see jätab loomulikult oma jälje.“

Olhats töötas Griezmanni nõunikuna 2017. aastani ning seejärel on ta töötanud skaudina. Griezmanni esimene hooaeg Barcelonas ebaõnnestus ning tema kontole jäi 48 kohtumisega 15 väravat. Sel hooajal on kõikide sarjade peale tal kirjas 9 mängu ja 2 tabamust. Nii mullu kui ka tänavu on Griezmann pidanud mitmeid tähtsaid kohtumisi pingilt vaatama.