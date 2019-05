Pisarad voolasid: Madridi Atletico kapten lahkub klubist

33-aastane Uruguay koondise keskkaitsja liitus Atleticoga 2010. aasta suvel Villarrealist. Praeguseks on Godin tõusnud Atletico kapteniks ning meeskonna üheks sümboliks. Kõikide sarjade peale on ta klubi esindanud 387 korda. Atletico leegionäride seas tähistab see number läbi aegade rekordit.

Lõppeval hooajal on Godin oma tasemes veidike järgi andnud ning mängumehe sõnul tahab ta proovida uusi väljakutseid. Hispaania meedia teatel siirdub uruguailane nüüd Milano Interisse.

„Need on minu viimased päevad ja viimased mängud Madridi Atleticos,“ sõnas Godin pressikonverentsil ja lasi seejärel pisaratel voolata. „Ma ei kahetse midagi. Elus tuleb teinekord teha aga raskeid valikuid.“

Godini suurimaks saavutuseks Atletico ridades jäi Hispaania meistritiitli võitmine hooajal 2013/14. Otsustavaks saanud kohtumises tõi just Godini värav Atleticole 1:1 viigi FC Barcelonaga.

Hooaegadel 2013/14 ja 2015/16 aitas ta Atleticol jõuda Meistrite liiga finaali. Mõlemal juhul jäi Atletico seal alla aga Madridi Realile.