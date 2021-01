Pirlo kritiseeris valusa kaotuse järel Juventuse mängijaid: me poleks saanud enam hullemini mängida

"See on halb kaotus. Me poleks saanud hullemini mängida, see oli ootamatu," vahendas Goal.com esimest hooaega peatreenerina tegutseva Pirlo sõnu. "Me ei tohi pead norgu lasta ning peame hakkama valmistuma kolmapäevaseks superkarikafinaalis Napoliga. Meie suhtumine oli algusest saadik vale ning kui ei ole pühendumust, et duelle võita, siis läheb raskeks."

"Me mängisime arglikult, kartsime Interi ründavat mängustiili ning keskendusime ainult kaitsele. Me polnud isegi kaitses eriti agresiivsed," jätkas Pirlo. "Lubasime Interil initsiatiivi endale võtta. Individuaalne kvaliteet lööb alles siis välja, kui oled sama agressiivne ja pühendunud nagu vastane. Meie seda täna ei suutnud. Peatreener võtab alati süü esimesena enda peale, sest kui meeskond ei mänginud planeeritult, siis järelikult ei saanud me plaanist aru."

Juventus asub tabelis viiendal kohal, liidritest AC Milanist ja Interist jäädakse maha seitsme silmaga. Milanil on võimalus esmaspäeva õhtul eduseisu kasvatada, kui võõrsil minnakse vastamisi Ragnar Klavani leivaisa Cagliariga. "Meie ambitsioon on jätkuvalt sama," sõnas Juventuse loots tiitliheitluse kohta. "Komistasime tugeva konkurendi otsa, mida tuleb ikka ette. Olen pettunud aga meie suhtumises. Juventuse-sugune meeskond peab tulema kohale kindla enesekindluse, ambitsiooni ja tahtega haarata initsiatiiv ning juhtida mängu kindlas suunas, kuid me olime liiga pelglikud."

Standings provided by SofaScore LiveScore