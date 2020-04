Pikalt Ronaldoga koos mänginud Rooney: ta on küll halastamatu, aga Messi piinab ning seejärel tapab su

"Ronaldo on halastamatu, tõeline tapja, aga Messi piinab sind ning seejärel tapab su," kirjutas Rooney Sunday Timesis ilmunud kolumnis. "Messiga jääb mulje, et ta naudib seda kõike rohkem. Nemad kaks on täielikult muutnud jalgpalli löödud väravate arvu osas. Ma ei usu, et nende saavutusi suudetakse kunagi korrata."

Rooney mängis koos Ronaldoga Unitedis koos aastatel 2004-2009. Seejärel siirdus portugallane mäletavasti Madridi Reali ridadesse. "Vaatamata minu sõprusele Cristianoga eelistan alati Messit. See on sama põhjus, miks mulle meeldis Xavit ja Paul Scholesi jälgida. Ma ei mäleta, et näeksin Messit täie jõuga palli väravasse virutamas. Pigem ta lihtsalt veeretab selle võrku."