Philippe Coutinhol tuleb valida kahe tippklubi vahel

Madis Kalvet reporter RUS

Philippe Coutinho. Foto: LLUIS GENE, AFP/Scanpix

18 kuud tagasi Liverpooli tolmu jalgelt pühkinud ja Barcelona päikesepaiste alla siirdunud Philippe Coutinho on sel suvel ikkagi Katalooniast lahkumas. Mitmel puhul on küll märgitud, et ta on võistkonda jäämas, kui spekulatsioonid tema lahkumise osas ei vaibu.