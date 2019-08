Philippe Coutinho siirdub laenule Bayernisse

Mitmed Euroopa jalgpalliportaalid väidavad, et Coutinho tehing on sisuliselt kokku lepitud ning brasiillane mängib sel hooajal Saksamaa meistermeeskonnas. Kataloonia raadiojaama RAC1 teatel on tegemist laenulepinguga.

Selle tehingu tõttu jäi Coutinho eemale ka Barcelona tänasest La Liga hooaja avamängust Athletic Bilbao vastu.

Ühtlasi tähendab Coutinho siirdumine Bayernisse, et Barcelona jääb ilmselt Neymarist ilma, sest tehing PSG-ga pidi sisaldama ka Courtinho üleminekut prantslaste juurde.