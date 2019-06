Philippe Coutinho: mul on olnud kehv hooaeg

Coutinho võitles kogu hooaja jooksul mänguaja eest ning ei suutnud põhikoosseisu kohta endale kindlustada.

"Mul on seljataga kehv hooaeg," vahendas portaal Goal.com Coutinho sõnu. "Minu esitused on olnud palju hullemad, kui ma oskasin enne hooaega arvata. "Ainus viis paremaks saada on pingutada kõvasti edasi ja seda olen ma ka teinud."

26-aastase ääreründaja arvele kogunes lõppenud hooajal kõikide sarjade peale kokku 54 kohtumist. Coutinho sai selle aja jooksul kirja 11 väravat ning viis väravasöötu. Barcelonaga tuli ta teist aastat järjest Hispaania meistriks.

Coutinho jaoks ei ole aga hooaeg läbi, sest Brasiilia koondisega ootab veel ees kodumaal toimuv Copa America, mis peetakse 14. juunist 7. juulini.