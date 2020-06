Philippe Coutinho lähitulevik sai selgeks

Coutinho esialgne laenuleping Bayerniga oleks läbi saanud 30. juunil.

Saksamaa valitsev meister ei soostunud lepingu lõppemise järel brasiillast välja ostma, kuid suutis nüüd kindlustada, et Coutinho saab tänavuse hooaja nende juures lõpetada.

Bayerni hooaeg Meistrite liigas jäi pooleli pärast kaheksandikfinaali avamängu, kus nad alistasid võõrsil Londoni Chelsea 3:0. Euroopa tugevaim klubisari jätkub augustis.

28-aastase Coutinho kaugem tulevik on aga endiselt väga ebaselge. Tema agent Kia Joorabchian on väitnud, et brasiillane sooviks naasta Premier League`i, kus ta endale Liverpooli särgis nime tegi.