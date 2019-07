Philippe Coutinho agent välistas brasiillase lahkumise Barcelonast

Barcelona klubi esindajad kohtusid kolmapäeval Coutinho agendi Kia Joorabchianiga ning andsid mõista, et 27-aastane brasillane pole sel suvel müügiks.

"Mulle anti teada, et nad ei plaani Coutinhot maha müüa, et Barcelona pole kellegagi läbirääkimisi pidanud ja kõik tema ülemineku kuuldused ei vasta lihtsalt tõele," sõnas Joorabchian The Telegraphile.

Agendi arvates hakkas meedia Coutinho müügist kirjutama vaid seetõttu, et Barcelonast tuli sõnum, et Antoine Griezmanni ostmiseks tuleb neil üks suur nimi rahaks teha. Kataloonia gigant maksis eile Griezmanni ülemineku eest Madridi Atleticole 120 miljonit eurot.

Kõige enam seostati Coutinhot oma eksklubi Liverpooli ja PSG-ga.