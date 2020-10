Pettunud Mourinho pärast kaotust: tahtsin vaheajal teha 11 vahetust

Mourinho tegi juba vaheajal 0:1 kaotusseisus neli vahetust, võttes välja Dele Alli, Steven Bergwijni, Giovani lo Celso ja Carlos Viniciuse.

"Tahtsin vaheajal teha 11 vahetust," sõnas Mourinho oma otsuse selgituseks. "Ma ei taha individuaalseid sooritusi kommenteerida. Mulle ei meeldi seda teha."

Portugallane jätkas: "Meil on suur koosseis ja palju häid mängijaid. See on minu kohustus, et neile mänguaega anda ja haarata võimalusest kahe käega ja olla olukorras, et küsida enamat. Tänane näitas, et minu tuleviku valikud saavad olema väga kerged."

Hiljem postitas Mourinho sotsiaalmeediasse pildi, kus ta istub pettunult bussis. Ta kirjutas juurde: "Halb esitus väärib halba tulemust. Loodetavasti on kõik selles bussis sama löödud kui mina. Homme kell 11 treening."