Pep Guardiola: minu soov on, et Lionel Messi jätkaks Barcelonas

Jutud Messi soovist Barcelonast lahkuda said hoogu juurde käimasoleval nädalal, kui argentiinlane sattus avalikult sõnasõtta klubi spordidirektori Eric Abidaliga. Nimelt kritiseeris Abidal mängijaid, et nende käitumise tõttu vallandati jaanuaris peatreener Ernesto Valverde. Messi ei jäänud omakorda endisele mängumehele vastust võlgu.

Seejärel hakkasid levima jutud, et Messi võib juba tänavu suvel Kataloonia hiiu juurest lahkuda. Ehkki argentiinlase leping Barcelonaga kehtib 2021. aastani, on tema lepingus klausel, mis lubab Messil juba tänavu tasuta meeskonnast lahkuda.

Peamiselt seostati Messit Manchester Cityga, kus peatreeneriks Guardiola, kelle käe all argentiinlane aastaid tagasi Barcelonas mängis. Hispaanlasest loots kummutas siiski jutud potentsiaalsest üleminekust.

"Minu soov on, et ta Barcelonas jätkaks. Ma ei hakka rääkima teiste klubi mängijatest. Usun, et Messi lõpetab oma karjääri Barcelonas," rääkis Guardiola.