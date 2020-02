Pep Guardiola: Barcelonal läheb Messita raskeks

Argentina ründetähe tulevik on Barcelonas juba praegu ootamatult küsimärgi alla sattunud. Nimelt pole klubis käimas praegu just kõige lihtsamad ajad. Klubi spordidirektor Eric Abidal kritiseeris hiljuti väljaannete Spordi ja Mundo Deportivo veergudel tiimi mängijaid, et nende käitumise tõttu sai jaanuaris Ernesto Valverde. Seejärel langes omakorda Abidal juba klubi kapten Lionel Messi kriitika alla.

Praeguseks on selge, et Abidal jätkab klubis, kuid rahvusvahelises meedias spekuleeritakse, et hoopis Messi võib suvel Barcelonast lahkuda. Ehkki mängumehe leping kehtib 2021. aasta suveni, on tema lepingus klausel, mis lubab tal juba tänavu suvel tasuta lahkuda.

Kas ühel või teisel põhjusel, aga selge on see, et lõpmatuseni 32-aastane Messi enam Barcelonas ei jätka. "Kui Messi Barcelonast lahkub, läheb neil aega kohanemiseks," arutles aastatel 2008-2012 Kataloonia hiidu juhendanud Guardiola. "See on vältimatu."

Guardiola tõi paralleele Madridi Realiga, kes pärast Cristiano Ronaldo klubivahetust samuti raskustes oli. "Need mehed löövad hooajaga ikkagi 40 kuni 50 väravat."