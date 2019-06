Paul Pogba üks soovunelm on purunemas, pettumuse peab üle elama ka FC Barcelona

Nii Sky Italia kui ka Hollandi ajaleht De Telegraaf kirjutavad, et Juventusel on teised sihtmärgid ning Pogba nende sekka ei kuulu. Mõlema väljaande teatel maksab Torino klubi 70 miljonit eurot Amsterdami Ajaxile, et saada endale 19-aastane keskkaitsja Matthij de Ligt.

De Ligt pidi Juventusega sõlmima viie aasta pikkuse lepingu, mis toob talle aastas sisse ligemale 20 miljonit eurot. Hollandlasega seotud uudis on valusaks löögiks FC Barcelonale, kes soovis hollandlast kangesti enda ridadesse.

Mõlema väljaande teatel on Juventusega liitumas ka 24-aastane prantslasest poolkaitsja Adrien Rabiot. Seni PSG koosseisu kuulunud Rabiot on Juventusega liitumas aga tasuta, kuna tegemist on vabaagendiga.

Kuna Juventus saab Rabiot' tasuta ning de Ligti eest tuleb lauale laduda suur summa, siis loobutakse ka Pogba jahtimisest. United tahab Pogba eest saada vähemalt 150 miljonit eurot.