Paul Pogba: minu unistus on mängida kunagi Madridi Realis

Maailmameistrist poolkaitsjat on juba mitu üleminekuakent järjest seostatud Manchesteri klubist lahkumisega. Üheks peamiseks uueks koduklubiks on Pogba puhul peetud ikka Madridi Reali, kus peatreeneriks tema kaasmaalane Zinedine Zidane.

"Me kõik oleme selliseid jutte kuulnud," rääkis Pogba pärast kolmapäevast sõprusmängu (Prantsusmaa alistas Ukraina 7:1 - toim) toimunud pressikonverentsil ajakirjanikele. "Mis ma oskan öelda? Kõik mängijad sooviksid mängida Realis."

"Minu jaoks on see küll unistus. Miks mitte ühel päeval? Hetkel mängin aga siiski Unitedis ja armastan oma klubi," jätkas prantslane. "Tahan anda endast kõik, et viia klubi tagasi sinna, kus see kuulub."

Pogba praegune leping Inglismaa klubiga kehtib järgmise aasta suveni. "Ma ei ole Ed Woodwardiga (ManU tegevjuht) rääkinud. Me pole lepingu uuendamisest rääkinud. Hetkel olen ma Manchesteris ja minu peamine eesmärk on saada taas parimasse vormi," lisas poolkaitsja.

Pogba ja Co jaoks on tänavune hooaeg Manchesteris alanud keeruliselt. Kolme mängu järel hoitakse Premier League'is alles 16. kohta, kusjuures viimati saadi kodus hävitav 1:6 kaotus Tottenham Hotspurilt. "Meie ambitsioon on jätkuvalt võidelda tiitlite eest. Teame, et see pole lihtne, aga see on jätkuvalt meie eesmärk," tõdes Pogba.