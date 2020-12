OTSEBLOGI | Madridi Real mängib Meistrite liigas võõrsil Donetski Šahtariga

Kõige raskemas seisus on tippklubidest Milano Inter, kes on B-alagrupis ootamatult viimasel kohal. Itaalia hiiglane pole nelja mänguga saanud ühtegi võitu ja neil on tabelis vaid kaks punkti. Teisipäeval peab Antonio Conte meeskond kohtuma grupi liidri Mönchengladbachi Borussiaga, kellel on kaheksa punkti. Madridi Realil on seitse ja täna neid võõrustaval Donetski Šahtaril neli punkti. Mäletatavasti sai Ukraina klubi Madridis Reali vastu sensatsioonilise 3:2 võidu.

Seis pole roosiline ka Madridi Atleticol, kes kohtub täna kodus Müncheni Bayerniga. Kui Saksamaa klubi on võitnud kõik neli matši A-grupis ja on 12 punktiga edasipääsu juba kindlustanud, siis Atletico on viie punktiga teine. Nende kannul on Moskva Lokomotiv (3 punkti) ja Salzurgi Red Bull (1p), kes mängivad täna omavahel Moskvas.

D-alagrupis pole midagi kindlat FC Liverpooli jaoks, kuigi hetkel ollakse 9 punktiga liidrikohal. Täna vajavad inglased hädasti punktilisa Amsterdami Ajaxi vastu. Nii Ajax kui Atalanta, kes võõrustab Midtjyllandi, on Liverpoolist vaid kahe punkti kaugusel.

Tänased mängud:

A-alagrupp:

19.55 Moskva Lokomotiv - Salzburg

22.00 Madridi Atletico - Müncheni Bayern

B-alagrupp:

19.55 Donetsi Šahtar - Madridi Real

22.00 Mönchengladbachi Borussia - Milano Inter

C-alagrupp:

22.00 Marseille - Olympiakos

22.00 Porto - Manchester City

D-alagrupp:

22.00 Atalanta - Midtjylland

22.00 Liverpool - Amsterdami Ajax

