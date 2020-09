OTSEBLOGI | B-koosseisuga Budapesti lennanud Nõmme Kalju kaotas avapoolaja NŠ Murale 0:4

Kalju ja Mura pidid algselt vastamisi minema 27. augustil Tallinnas, kuid mõlemas meeskonnas avastati mängu eel koroonaviirusesse nakatunu ning Terviseamet ei andnud mängu korraldamiseks loa. UEFA otsustas seejärel kolida kohtumise Budapesti.

Teatavasti paisus Nõmme Kalju koroonakolle aga vahepealse aja jooksul 15 inimeseni, mis tähendab, et tunamullune Eesti meister läheb euromängule vastu suuresti duubelmeeskonna liikmetega.

"Põhikoosseisu jagu mängijaid jäid ikkagi lennukist maha. Ungarisse sõitis pigem B-koosseis," rääkis Kalju president Kuno Tehva kolmapäeval Delfile. Tema sõnul lendas Ungarisse lõpuks 19-20 mängijat. "Kõik, kes läksid, on absoluutselt mitu korda läbi testitud ja karantiiniaja möödudes terveks tunnistatud. Ühtegi veerand, ega poolriski kuuluvat jalgpallurit pole."

Nõmme Kalju pidas eile õhtul Ungaris esimese ühistreeningu pärast kahe nädala pikkust pausi. "Keeruline olukord, sest läheme euromängule nii, et pole kaks nädalat trenni teinud. Võitlusvaimu on praegu rohkem kui veel," jäi Tehva siiski positiivseks. "Rääkisin treeneritega ja sellist nooti, et mäng on ette kaotatud, küll pole. On olemas ideed, kuidas mängu ka selle koosseisuga võita."

Kui Eesti klubi pidi maadlema koroonakriisiga, siis Mura jaoks läks olukord paremini. NŠ mura teatas teisipäeval Twitteris, et kõik nende klubile tehtud 51 koroonatesti osutusid negatiivseteks ja meeskond lendab täies koosseisus mängupaika.

Kalju ja Mura vahelises kohtumises pannakse pall Eesti aja järgi mängu kell 20.30. Delfi kajastab kohtumist otseblogi kaudu.

EUROOPA LIIGA: NÕMME KALJU - NŠ MURA Pealelöögid Mura poolt vaadatuna 12-2, löögid värava peale 9-0, nurgalöögid 10-1, sooritatud vead 0-8. Esimene poolaeg läbi. Filipovic lööb otse peale, aga Meerits tõrjub. Mura jätkab tulemist küljeaudist. 41. minut: Puri võtab maha Žižeki ja Mural on kasutada umbes 22 meetrilt ohtlik karistuslöök. 39. minut: Mura teenib ka nurgalöögi number 8 ja 9. Kauglöögi sooritas Mura kapten Alen Kozar. 4:0! Meerits oli palli juba püüdmas, aga libistas selle ise jalge vahelt sisse. 36. minut. 33. minut: kiirete söötudega mängiti Kalju mehed karistusalas üle ja Žiga Kous lööb kuuelt meetrilt madalalt vasakusse alla nurka. Kous ise selle kombinatsiooni ka algatas. Mura lööb 3:0! 31. minut: Mura teenib ka kuuenda nurgalöögi, mis põrkab oma meeste peast Meeritsa käte vahele. Statistika räägib seda, et Mural on olnud 6 pealelööki, Kaljul 1 (raamide vahele 4-0). Nurgalöögid 5-1, suluseisud 3-1. Kalju on sooritanud 7 viga, Mura mitte ühtegi. 27. minut: Meerits tõrjub penalti, aga tagasi põrkunud palli lööb Žižek sisse. Penalti põhjustas Kaarel Usta, kes tõmbas maha Nino Kouteri. PENALTI MURALE! Nurgalöögil polnud viga, aga värava ees ei saa Kalju mehed jalga palli pihta pandud. Nii palju siis sellest... Mura väravavaht ei saa oma meeste pikka tagasisöötu omaks võetud ja kohmerdab selle üle otsajoone. Kaljule esimene nurgalöök 24. minutil. 23. minut: Mura teenib juba neljanda nurgalöögi. Žiga Kous kukub Meeritsa väikse lükkamise peale, nagu oleks raudtalaga selga saanud. Kohtunik olukorda ei näinud ja sloveen pääses näitemängust puhtalt. Aga viga ka ei olnud, nii et kõik balansis. 17. minut: Žižek saatis Kalju kaitsjad osava pettega "kohvile" ja virutas umbes 14 meetrilt tagumisse nurka Meeritsa selja taha. Otseülekande režissöör magas olukorra täiesti maha, näidates samal ajal kordust Kalju tsenderdusest. Kordust pole veel nähtud. Mura läheb 1:0 juhtima! 16. minut: Kaljul oli kõrgel vastaste väljakupoolel kaks küljeauti, millest viimasest riputati pall ka kasti. Teise laine tsenderduse nopib Mura väravavaht õhust. 13. minut: Mura võitleb endale juba kolmanda nurgalöögi. Kauglöök võttis Kalju mängijast rikošeti. Kalju teeb head survet ja võitleb keskväljal palli endale, kuid sama kiiresti loovutatakse see ka Murale. Kontrarünnaku kaitsmise paanikas lükkab Puri palli üle küljejoone. Nurgalöögist midagi ohtlikku ei sünni. Sooritus läks luhta, pall lendas kõrge kaarega teisele äärele. 10. minut: Mura karistuslöök, millele järgneb kohe Sloveenia klubi teine nurgalöök. 9. minut: Mura poolkaitsja komistas ja kinkis Kaljule ootamatu kontrarünnaku võimaluse, millest teeniti karistusala lähedal küljeaut, kuid sealt edasi enam Mura väljakupoolel palli veeretada ei lubatud. Meerits nopib palli õhust. 6. minut: Mura esimene nurgalöök. Esimesed neli minutit on möödunud ohtlike võimalusteta. Marko Meerits pidi äsja palli ise väravast kaugel ära toomas ja selle peale kulus tervelt 40 sekundit. Pallipoisse liiga palju väljaku ümber ametis ei ole. Mäng on alanud! Kalju koosseis graafiliselt: https://www.facebook.com/NommeKaljuFC/photos/a.117730824915358/3453655994656141/ Mura algkoosseis: 69-Matko Obradovic (29, Horvaatia)21-Žan Karnicnik (25, Sloveenia)9-Matic Maruško (29, Sloveenia)30-Jan Gorenc (21, Sloveenia)11-Žiga Kous (27, Sloveenia)20-Tomi Horvat (21, Sloveenia)10-Nino Kouter (26, Sloveenia)7-Alen Kozar (25, Sloveenia)23-Klemen Šturm (26, Sloveenia)27-Kevin Žižek (22, Sloveenia)97-Andrija Filipovic (23, Horvaatia) Kalju algkoosseis: 1-Marko Meerits (28)75-Marcus Suurväli (23)47-Kristjan Ratasepp (18)34-Sander Puri (32)39-Andreas Raudsepp (26)56-Alex Matthias Tamm (19)45-Arthur Jeršov (18)38-Kaspar Paur (25)41-Kaarel Usta (20)51-Jevgeni Demidov (20)52-Kirill Aleksandr Antonov (17) https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/nomme-kalju-voidule-panustades-voib-saada-pururikkaks?id=91004703