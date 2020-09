Osa kokkuleppest juba olemas! Hollandi koondise ründestaar on teel FC Barcelonasse

26-aastane Depay ei suutnud omal ajal Manchester Unitedis läbilööki teha ning nii siirdus ta 2017. aastal Lyoni ridadesse. Prantsusmaal pallib ta siiamaani.

Ajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on Depay ja Barcelona praeguseks juba mängija isikliku lepingu tingimustes kokkuleppele jõudnud. Samas ei ole Barcelona ja Lyon suutnud paika panna veel täpset üleminekusummat.

Lyoni spordidirektor Juninho tunnistas RMC Sportile antud intervjuus, et Depay võib tõesti Lyonist lahkuda ning liituda Barcelonaga, kus on ees ootamas juba kaasmaalased Frenkie de Jong ja Ronald Koeman.

Sõna on võtnud ka Depay ise. „Räägin Lyoniga. Tean, et minu vastu on huvi, kuid ma ei taha rohkemat öelda, kuna ma ei ole enda agendiga veel rääkinud,“ sõnas Depay pärast Hollandi koondise kohtumist Itaaliaga.

26-aastane ründaja on Hollandi koondise eest pidanud 54 kohtumist ja löönud 19 väravat. Lyonis on tal kirjas 139 mängu ja 57 tabamust. Manchester Unitedis jäi tema saldoks 53 matši ja 7 väravat.