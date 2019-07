„Operatsioon" Paul Pogba: Madridi Real kavatseb 200 miljoni euro eest superstaare müüa

AS teatab, et Real on pannud rattad käima ning nad soovivad rahaks teha koguni viis mängijat, kelle eest soovitakse koguda 200 miljonit eurot. Antud raha kulutatakse seejärel Pogba soetamiseks.

AS-i teatel peavad Realiga hüvasti jätma Gareth Bale, James Rodriguez, Dani Ceballos, Marco Asensio ja Isco.

Marca lisab, et Realil puuduvad praegu Pogba ostmiseks vajalikud vahendid ja nende kogumiseks on vaja enne mõned mängijad rahaks teha. Marca lisab samuti, et United tahab 26-aastase Pogba eest saada ikkagi 200 miljonit eurot.

„Pogba on täna veel Manchesteris, homse kohta ma ei tea,“ tõdes Pogba agent Mino Raiola, kui ta viibis Torinos enda kliendi Matthijs de Ligti meditsiinilisel ülevaatusel. „Võtame asju ühe päeva kaupa. Me ei kiirusta ega muretse.“

Reali suurejoonelisel plaanil on ainult üks iluviga. Nimelt on Bale teatanud, et tema ei kavatse Madridist kuhugi kolida. Bale'i on seni peamiselt seostatud Premier League'i naasmisega.

Rodriguezele on väidetavalt silma peale pannud Madridi Atletico. Huviliste sekka kuulub ka Napoli. Ceballose teenete vastu on huvi ilmutanud Tottenham ja Londoni Arsenal.

Ideaalis võiks 200 miljonit kokku saada ka antud kolme mängija müümisega. Samas väidab AS, et Reali peatreener Zinedine Zidane ei ole vaimustuses ka Asensiost ja Iscost ning nende päevad võivad seetõttu Realis ikkagi loetud olla.

