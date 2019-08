Ootamatu pööre: Ronaldost ja Neymarist võivad saada klubikaaslased

Hispaania väljaande ASi andmetel on Juventus teinud PSG-le ametliku pakkumise, mille kohaselt saaks prantslased Neymari vastu 100 miljonit eurot ja argentiinlasest ründaja Paulo Dybala.

Spekuleeritakse, et Neymar võiks tehingust huvitatud olla, sest saaks koos mängida Cristiano Ronaldoga ning lisaks lubavad itaallased talle maksta sama suurt palka kui seni PSG-s ehk 37 miljonit eurot aastas.

AS väidab, et Juventus peab Neymari ostmiseks veel mitu mängijat maha müüma ning väidetavalt on lahkumas kolm meest: Mario Mandžukić, Blaise Matuidi ja Daniele Rugani.

Kuna 27-aastase Neymari tulevik on selgusetu, on ta kahes esimeses Prantsuse kõrgliiga mängus koosseisust sootuks välja jäetud.

PSG maksis Neymari eest kaks hooaega tagasi Barcelonale maailmarekordilised 222 miljonit eurot.